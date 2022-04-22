Украинская разведка: кремль продолжает зачистку высшего руководства российской армии и флота
Внутренняя грызня в расположении врага
ГУР
Главное управление разведки МО Украины информирует о зачистке, которая происходит в последнее время на россии. После поражений русских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота россии "москва", началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота.
По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.
В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.
Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майор А. Марзоев.
Репрессии кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранена от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.
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