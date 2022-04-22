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Украина завоевала на Іграх Нескорених-2022 5 золотых, 5 бронзовых и 6 бронзовых медалей

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В Гааге завершились очередные Ігри Нескорених

Украина завоевала на Іграх Нескорених-2022 5 золотых, 5 бронзовых и 6 бронзовых медалей

zmist.pl.ua

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В нидерландской Гааге закончился последний соревновательный день Ігор Нескорених.

Сборная Украины закончила выступления на Ігор Нескорених с 16 наградами, пять из которых оказались золотыми.

Трем спортсменам удалось закончить соревнование, выиграв две медали: Виктор Легкодух завоевал "золото" и "серебро" в толкании ядра и гребле соответственно, Игорь Галушка такие же медали взял в двух видах гребли, а Андрей Бадарак выиграл "золото" и "бронзу" в плавании.

Все медалисты Украины на Играх Непокоренных-2020

  • "Золото" (5): Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине), Игорь Галушка (гребли, 4 минуты)
  • "Серебро" (5): Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра), Игорь Галушка (гребли, 1 минута), Виктор Легкодух (гребли, 4 минуты)
  • "Бронза" (6): Иван Герецун (прыжки в длину), Алексей Бобчинец (бег на 1500 м), Анна-София Пузанова (стрельба из лука), Иван Лепеха (плавание, 50 м вольным стилем), Андрей Бадарак (плавание, 50 м брассом), Игорь Бескорованный (гребли, 1 минута).

Напомним, что Ігри Нескорених были основаны в 2014 году в Великобритании, а первые игры прошли в Лондоне.

В соревнованиях принимают участие спортсмены-военные и ветераны, получившие ранения, травмы и инвалидность во время боевых действий.

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В статье: Игры непокоренных
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Источник:
Суспільне

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