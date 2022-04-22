Российская сторона заявляет, что состоялись длительные переговоры между главами делегаций. Украина выдвинула ультиматум
Пока что без подробностей
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В российских СМИ распространилась информация о том, что в пятницу, 22-го апреля, состоялось несколько продолжительных разговоров между главами переговорных делегаций Украины и россии. Это подтвердил один из главных российских дипломатов в войне с Украиной Владимир Мединский.
Украинская сторона официально информацию не прокомментировала, но на правах анонимности один из чиновников в интервью изданию "Украинская правда" сказал о том, что Украина выдвинула россиянам ультиматум: если состоится проведение так называемого "референдума" в Херсонской области – переговоры прекратятся.
Информацию по ультиматуму россия пока не прокомментировала. Известно только, что ранее главный дипломат рф сергей лавров заявил о том, что любые ультиматумы от Украины для россии являются неприемлемыми.
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