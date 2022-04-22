Украина и россия провели раунд переговоров, однако лавров говорит, что они застопорились

Главы переговорных групп Украины и россии провели переговоры в последние дни. Как сообщил руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии УП, что раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.

В это же время министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что ход переговоров якобы остановился.