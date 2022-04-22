Украина и россия провели раунд переговоров, однако лавров говорит, что они застопорились
Консенсус снова не достигнут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главы переговорных групп Украины и россии провели переговоры в последние дни. Как сообщил руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия в комментарии УП, что раунд переговоров по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.
В это же время министр иностранных дел рф Сергей Лавров заявил, что ход переговоров якобы остановился.
"Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа.
Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры".
Но вели мы эти переговоры по сей день с украинской стороной в двустороннем формате. И в этих рамках Украина согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом.
А о том, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать ежедневно заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, что им эти переговоры не надо, что они смирились со своей судьбой", - сказал Лавров.
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