Politico: На следующей неделе ЕС введет шестой пакет санкций против россии

Издание Politico пишет о том, что на следующей неделе против россии Европейский Союз применит шестой пакет санкций. Этот пакет, в частности, коснется банковской системы и энергетического сектора.

"Еврокомиссия предложит странам ЕС на следующей неделе проект шестого пакета санкций против рф. Он может содержать ограничения на поставки нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT", - пишет Politico.

Напомним, что ранее США направил очередной пакет военной помощи Украине. Оружие из этого пакета уже поступает к ВСУ.