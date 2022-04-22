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Politico: На следующей неделе ЕС введет шестой пакет санкций против россии

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Он коснется банков и поставок нефти

Politico: На следующей неделе ЕС введет шестой пакет санкций против россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Издание Politico пишет о том, что на следующей неделе против россии Европейский Союз применит шестой пакет санкций. Этот пакет, в частности, коснется банковской системы и энергетического сектора.

"Еврокомиссия предложит странам ЕС на следующей неделе проект шестого пакета санкций против рф. Он может содержать ограничения на поставки нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT", - пишет Politico.

Напомним, что ранее США направил очередной пакет военной помощи Украине. Оружие из этого пакета уже поступает к ВСУ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Politico

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