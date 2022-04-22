Заместитель госсекретаря США: Если россия применит ядерное оружие, Украина не останется наедине

Американская дипломат и политический деятель, в администрации Байдена — заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью "Европейской правде" затронула тему возможного применения россией ядерного оружия против Украины.

"Мы имеем дело с путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам нужно быть готовыми к использованию россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями.

Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будет абсолютно катастрофические последствия для самого путина и для россии.

Если это произойдет [ядерный удар по Украине], то можете быть уверены, что при таком катастрофическом сценарии мы не оставим Украину наедине", - сказала Нуланд.