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Как нацгвардейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО

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В четверг "приземлили" много вражеских птичек

Как нацгвардейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО

ка-52

Новина українською

Вчера, 21 апреля, Нацгвардия Украины на Запорожском направлении из ПЗРК уничтожила новейший российский вертолет Ка-52.

На следующей день нацгвардейцы показали и видео уничтожения вражеской машины.

На видео, которое опубликовали нацгвардейцы, заметен еще один вражеский вертолет. В Нацгвардии сообщили, что российский вертолет попытался быстро покинуть территорию, отстреливая тепловые ловушки, когда увидел, как сбили его напарника.

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В статье: война с Россией
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