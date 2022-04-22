Как нацгвардейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО
В четверг "приземлили" много вражеских птичек
ка-52
Вчера, 21 апреля, Нацгвардия Украины на Запорожском направлении из ПЗРК
На следующей день нацгвардейцы показали и видео уничтожения вражеской машины.
На видео, которое опубликовали нацгвардейцы, заметен еще один вражеский вертолет. В Нацгвардии сообщили, что российский вертолет попытался быстро покинуть территорию, отстреливая тепловые ловушки, когда увидел, как сбили его напарника.
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