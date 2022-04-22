Как нацгвардейцы сбили новейший российский вертолет Ка-52 - ВИДЕО

Вчера, 21 апреля, Нацгвардия Украины на Запорожском направлении из ПЗРК уничтожила новейший российский вертолет Ка-52 .

На следующей день нацгвардейцы показали и видео уничтожения вражеской машины.

На видео, которое опубликовали нацгвардейцы, заметен еще один вражеский вертолет. В Нацгвардии сообщили, что российский вертолет попытался быстро покинуть территорию, отстреливая тепловые ловушки, когда увидел, как сбили его напарника.