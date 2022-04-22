Борис Джонсон сказал, что гарантии безопасности для Украины будут, но не такие, как в пятой статье НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Нью-Дели затронул тему Украины. Он заявил, что Украина получит гарантии безопасности, но не такие, как в статье 5 НАТО.

Гарантии будут включать поставки оружия, обучение и обмен разведданными. То есть, все то, что де-факто происходит и сейчас. Но напрямую воевать за Украину никто не будет.

Напомним, что именно таких гарантий (как в пятой статье НАТО) хотят власти Украины. Пятая статья НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.