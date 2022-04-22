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Борис Джонсон сказал, что гарантии безопасности для Украины будут, но не такие, как в пятой статье НАТО

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А такие, как, по сути, имеем сейчас

Борис Джонсон сказал, что гарантии безопасности для Украины будут, но не такие, как в пятой статье НАТО

UA-Футбол
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Нью-Дели затронул тему Украины. Он заявил, что Украина получит гарантии безопасности, но не такие, как в статье 5 НАТО.

Гарантии будут включать поставки оружия, обучение и обмен разведданными. То есть, все то, что де-факто происходит и сейчас. Но напрямую воевать за Украину никто не будет.

Напомним, что именно таких гарантий (как в пятой статье НАТО) хотят власти Украины. Пятая статья НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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