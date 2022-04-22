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путин согласился встретиться с генсеком ООН в Москве

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Антониу Гутерриш прилетит в Москву 26 апреля

путин согласился встретиться с генсеком ООН в Москве

Фото: NU.nl

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Москве.

Как сообщает "Интерфакс", в Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с генсеком ООН. Гутерриш прибудет в Москву 26 апреля.

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Президент РФ примет генерального секретаря, заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также в программе визита Гутерриша встреча с министром иностранных дел Лавровым.

Напомним, 20 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил запрос в постоянные представительства Украины и России при ООН с просьбой о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и российским диктатором владимиром путиным в Москве.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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