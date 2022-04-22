путин согласился встретиться с генсеком ООН в Москве
Антониу Гутерриш прилетит в Москву 26 апреля
Фото: NU.nl
Российский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Москве.
Как сообщает "Интерфакс", в Кремле подтвердили готовность Путина встретиться с генсеком ООН. Гутерриш прибудет в Москву 26 апреля.
Президент РФ примет генерального секретаря, заверил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Также в программе визита Гутерриша встреча с министром иностранных дел Лавровым.
Напомним, 20 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш направил запрос в постоянные представительства Украины и России при ООН с просьбой о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и российским диктатором владимиром путиным в Москве.
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