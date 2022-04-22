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Мэр Мариуполя: Город почти полностью контролируется российскими военными

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Мэр Мариуполя: Город почти полностью контролируется российскими военными

Фото: полк Азов

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о ситуации в оккупированном россиянами городе:

"Мариуполь почти полностью контролируется российскими военными. Последний центр украинского сопротивления — завод "Азовсталь". Путин 21-го апреля распорядился прекратить штурм завода и заблокировать промышленную зону — "так, чтобы муха не пролетела". Кроме военных на территории "Азовстали" сейчас находятся около тысячи мирных жителей, – сказал Вадим Бойченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что существует стратегия деблокады Мариуполя. Но для ее реализации нужно оружие.

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В статье: война с Россией
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