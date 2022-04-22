Подоляк: Захватить территорию, уничтожив как можно больше украинцев? Наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление россиян по поводу планов на вторую фазу войны. Кремль, напомним, очертил амбиции оккупировать восточные и южные области Украины и пойти защищать "русскоязычное население Приднестровья, которое притесняется".

"Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО Рф Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже «притесняют русскоязычное население». Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов.

Коротко отвечу.

Первое. Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу…

Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан.

Третье. Всю эту "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами.

И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь, - написал Подоляк.