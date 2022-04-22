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Подоляк: Захватить территорию, уничтожив как можно больше украинцев? Наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу

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Советник главы Офиса президента Украины ответил на дерзкие планы россиян

Подоляк: Захватить территорию, уничтожив как можно больше украинцев? Наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявление россиян по поводу планов на вторую фазу войны. Кремль, напомним, очертил амбиции оккупировать восточные и южные области Украины и пойти защищать "русскоязычное население Приднестровья, которое притесняется".

"Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО Рф Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже «притесняют русскоязычное население». Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов.

Коротко отвечу.

Первое. Безусловно, все подобные экспансионистские планы и сценарии мы прекрасно знаем. И наши ВСУ внятно выскажутся по этому поводу…

Второе. Данный субъект Миннекаев публично официально подтвердил умысел группы русских товарищей на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан.

Третье. Всю эту "армию Рф" вместе с Росгвардией в качестве официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей явно уже горит земля под ногами.

И четвертое. "Освободители Приднестровья", учитесь правильно произносить слово "Украина". Оно со многих, у кого пока ещё российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь, - написал Подоляк.

Добавим, что сегодня стало известно об очередных переговорах между россией и Украиной и о том, что Украина выдвинула россии ультиматум.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Михайло Подоляк

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