Киев не отменит комендантский час в Пасхальную ночь. Богослужения пройдут онлайн

В целях безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху – с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля – комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья). Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции", – уточнил Кличко.

Также мэр Киева попросил соблюдать правила комендантского часа.

"Празднуйте безопасно" – написал Кличко.