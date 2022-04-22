СБУ в Харьковской области задержала женщину-агента рф, которая сдавала позиции ВСУ - ФОТО

Контрразведка спецслужбы в Харьковской области разоблачила и задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ.

29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

В частности, она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательных, медицинских, торговых объектах и ​​жилых кварталах в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены.

Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении по ч.3 ст. 114-2 (Шпионаж). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.