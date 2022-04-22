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СБУ в Харьковской области задержала женщину-агента рф, которая сдавала позиции ВСУ - ФОТО

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Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет

СБУ в Харьковской области задержала женщину-агента рф, которая сдавала позиции ВСУ - ФОТО

facebook.com/ssu.kharkiv

Новина українською

Контрразведка спецслужбы в Харьковской области разоблачила и задержала гражданку Украины, работавшую на представителей спецслужбы РФ.

29-летняя украинка прибыла в Харьковскую область с временно-оккупированной территории Украины. По заданию куратора, женщина устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города, а также места дислокации сил и подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины.

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В частности, она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательных, медицинских, торговых объектах и ​​жилых кварталах в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены.

Во время обыска по месту фактического проживания гражданки изъяли средства связи с представителями спецслужб страны-агрессора, а также значительную сумму средств в российских рублях.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК и сообщено о подозрении по ч.3 ст. 114-2 (Шпионаж). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

СБУ в Харьковской области задержала женщину-агента рф, которая сдавала позиции ВСУ - ФОТО - изображение 1СБУ в Харьковской области задержала женщину-агента рф, которая сдавала позиции ВСУ - ФОТО - изображение 2
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В статье: война с Россией
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