ОТГ "Восток" ликвидировала за сутки до 130 россиян и кучу вражеской техники

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчитывается об успехах в борьбе с российскими оккупантами в течение суток – уничтожено до 130-ти оккупантов. Добавим, что вчера было ликвидировано до двухсот россиян. По этим значениям заметно, насколько возросла интенсивность боев в восточных областях Украины.

Также защитники Украины уничтожили российскую технику. А именно:

танков – 3;

БМП – 3;

БТР – 4;

ББМ – 1;

автотранспорта – 13;

БПЛА – 2.

ОТГ "Восток" отмечает, что уничтожить оккупантов удалось огневым поражением артиллерии по скоплению личного состава и техники россиян.