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ОТГ "Восток" ликвидировала за сутки до 130 россиян и кучу вражеской техники

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Интенсивность боев возросла

ОТГ "Восток" ликвидировала за сутки до 130 россиян и кучу вражеской техники

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчитывается об успехах в борьбе с российскими оккупантами в течение суток – уничтожено до 130-ти оккупантов. Добавим, что вчера было ликвидировано до двухсот россиян. По этим значениям заметно, насколько возросла интенсивность боев в восточных областях Украины.

Также защитники Украины уничтожили российскую технику. А именно:

  • танков – 3;
  • БМП – 3;
  • БТР – 4;
  • ББМ – 1;
  • автотранспорта – 13;
  • БПЛА – 2.

ОТГ "Восток" отмечает, что уничтожить оккупантов удалось огневым поражением артиллерии по скоплению личного состава и техники россиян.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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