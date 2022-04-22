ОТГ "Восток" ликвидировала за сутки до 130 россиян и кучу вражеской техники
Интенсивность боев возросла
Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчитывается об успехах в борьбе с российскими оккупантами в течение суток – уничтожено до 130-ти оккупантов. Добавим, что вчера было ликвидировано до двухсот россиян. По этим значениям заметно, насколько возросла интенсивность боев в восточных областях Украины.
Также защитники Украины уничтожили российскую технику. А именно:
- танков – 3;
- БМП – 3;
- БТР – 4;
- ББМ – 1;
- автотранспорта – 13;
- БПЛА – 2.
ОТГ "Восток" отмечает, что уничтожить оккупантов удалось огневым поражением артиллерии по скоплению личного состава и техники россиян.
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Источник:ОТГ "Схід"
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