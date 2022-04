Советник главы Офиса президента: Очевидно, что следующей целью Москвы, ее армии мародеров и насильников, будет Молдова

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Украина сейчас борется за безопасность Европы. Ведь следующей целью россиян является Молдова.

Moscow’s appetite continues to grow. Now its goal in the south of ???????? is access to Transnistria, where they say Russians are being oppressed. Obviously the next target of army of looters and rapists will be ????????. Which again proves that ???????? is fighting for Europe's security today.