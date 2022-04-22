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Советник главы Офиса президента: Очевидно, что следующей целью Москвы, ее армии мародеров и насильников, будет Молдова

Общие новости
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Рациональная мысль

Советник главы Офиса президента: Очевидно, что следующей целью Москвы, ее армии мародеров и насильников, будет Молдова

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Украина сейчас борется за безопасность Европы. Ведь следующей целью россиян является Молдова.

"Аппетиты Москвы продолжают расти. Теперь они говорят, что их цель на юге Украины – выход в Приднестровье, где якобы тоже притесняют россиян. Очевидно, что следующей целью армии мародеров и насильников будет Молдова. Что снова доказывает, что Украина сегодня борется за безопасность Европы".

Напомним, что ранее Подоляк отреагировал на планы россиян захватить южные области Украины и выйти на Приднестровье, заявив, что ВСУ внятно выскажутся по этому поводу.

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В статье: война с Россией
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