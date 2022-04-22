Марка Русский военный корабль... заработала 1 млн долларов

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, рассказал о том, что марка "Русский военный корабль..." позволила заработать 1 миллион долларов.

При этом, нового тиража Укрпочта не планирует выпускать, однако уже готовит другую марку.

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— Сколько Укрпочте удалось заработать на этой марке?

– Более $1 млн. Это неплохо в условиях, когда другие наши доходы упали. Следующую марку этой серии мы уже объявили сегодня, она будет называться "Русский военный корабль… ВСЕ" и закрываем эту серию. Эта марка будет иметь тираж в 5 млн. экземпляров, и будет конверт первого дня в 1 млн. экземпляров. На этом именно эту тему мы закрываем, дальше, я думаю, мы опять же обратимся к нашим людям, потому что у нас теперь в Украине все филателисты. Мы спросим, ​​какую именно марку они хотели бы увидеть следующую — с руководителем Кремля или с Кремлем, или с Чернобаевкой, или Добрый вечер, мы из Украины!, или с собакой Патроном, который помогает в разминированиях.

Мы также разрабатываем мерч по этой теме и сейчас ищем украинских подрядчиков для его изготовления. На следующей неделе мы это сделаем.