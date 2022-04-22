Марка Русский военный корабль... заработала 1 млн долларов
Дополнительного тиража не будет
фото из свободных источников
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, рассказал о том, что марка "Русский военный корабль..." позволила заработать 1 миллион долларов.
При этом, нового тиража Укрпочта не планирует выпускать, однако уже готовит другую марку.
— Сколько Укрпочте удалось заработать на этой марке?
– Более $1 млн. Это неплохо в условиях, когда другие наши доходы упали. Следующую марку этой серии мы уже объявили сегодня, она будет называться "Русский военный корабль… ВСЕ" и закрываем эту серию. Эта марка будет иметь тираж в 5 млн. экземпляров, и будет конверт первого дня в 1 млн. экземпляров. На этом именно эту тему мы закрываем, дальше, я думаю, мы опять же обратимся к нашим людям, потому что у нас теперь в Украине все филателисты. Мы спросим, какую именно марку они хотели бы увидеть следующую — с руководителем Кремля или с Кремлем, или с Чернобаевкой, или Добрый вечер, мы из Украины!, или с собакой Патроном, который помогает в разминированиях.
Мы также разрабатываем мерч по этой теме и сейчас ищем украинских подрядчиков для его изготовления. На следующей неделе мы это сделаем.
Популярное сейчас
- Российская сторона заявляет, что состоялись длительные переговоры между главами делегаций. Украина выдвинула ультиматум
- В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше
Новости по теме
- 00:36 Украинские Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники
- 00:22 Украинские На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро
- 23:59 Украинские Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие