  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Марка Русский военный корабль... заработала 1 млн долларов
В тренде

Марка Русский военный корабль... заработала 1 млн долларов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Дополнительного тиража не будет

Марка Русский военный корабль... заработала 1 млн долларов

фото из свободных источников

Новина українською

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, рассказал о том, что марка "Русский военный корабль..." позволила заработать 1 миллион долларов.

При этом, нового тиража Укрпочта не планирует выпускать, однако уже готовит другую марку.

Читайте такжеНептун и Z-свастика. На россии панически блокируют пророческий советский мультфильм 1973 года

— Сколько Укрпочте удалось заработать на этой марке?

– Более $1 млн. Это неплохо в условиях, когда другие наши доходы упали. Следующую марку этой серии мы уже объявили сегодня, она будет называться "Русский военный корабль… ВСЕ" и закрываем эту серию. Эта марка будет иметь тираж в 5 млн. экземпляров, и будет конверт первого дня в 1 млн. экземпляров. На этом именно эту тему мы закрываем, дальше, я думаю, мы опять же обратимся к нашим людям, потому что у нас теперь в Украине все филателисты. Мы спросим, ​​какую именно марку они хотели бы увидеть следующую — с руководителем Кремля или с Кремлем, или с Чернобаевкой, или Добрый вечер, мы из Украины!, или с собакой Патроном, который помогает в разминированиях.

Мы также разрабатываем мерч по этой теме и сейчас ищем украинских подрядчиков для его изготовления. На следующей неделе мы это сделаем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...