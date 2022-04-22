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"Это покруче Чернобаевки будет" - Арестович заявил об уничтожении командного пункта рф на Херсонщине

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(5 голосов)

Процесс утилизации идет по плану

"Это покруче Чернобаевки будет" - Арестович заявил об уничтожении командного пункта рф на Херсонщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ВСУ уничтожили командный пункт войск рф в Херсонской области, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет.

Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна.

Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще 1 (убитый) командующий армии не добавился", - сообщил Арестович.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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Источник:
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2022 в 23:00
Гатіть всіх підряд.
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CTX (Днепропетровск)
22.04.2022 в 22:58
Слава ЗСУ!!!
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