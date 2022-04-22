"Это покруче Чернобаевки будет" - Арестович заявил об уничтожении командного пункта рф на Херсонщине

ВСУ уничтожили командный пункт войск рф в Херсонской области, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это покруче Чернобаевки будет.

Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, печальна.

Взрывалось долго. Передовой командный пункт. Как бы еще 1 (убитый) командующий армии не добавился", - сообщил Арестович.