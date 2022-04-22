  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Потерь почти нет". Минобороны рф заявило, что на затопленном крейсере Москва погиб один человек
В тренде

"Потерь почти нет". Минобороны рф заявило, что на затопленном крейсере Москва погиб один человек

Общие новости
(1 голосов)

А другие где?

"Потерь почти нет". Минобороны рф заявило, что на затопленном крейсере Москва погиб один человек

Фото: TOPNews

UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны россии на официальном уровне объявило о количестве погибших моряков в результате потопления флагмана черноморского флота крейсера "Москва". По данным министерства, погиб один человек, еще 27 пропали без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее источники сообщали о том, что в результате ракетного удара по "Москве" спаслись от одиннадцати до полусотни членов экипажа.

Также добавим, что в настоящее время в российских пабликах активно обсуждаются потери с крейсера "Москва".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...