"Потерь почти нет". Минобороны рф заявило, что на затопленном крейсере Москва погиб один человек

Министерство обороны россии на официальном уровне объявило о количестве погибших моряков в результате потопления флагмана черноморского флота крейсера "Москва". По данным министерства, погиб один человек, еще 27 пропали без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее источники сообщали о том, что в результате ракетного удара по "Москве" спаслись от одиннадцати до полусотни членов экипажа.

Также добавим, что в настоящее время в российских пабликах активно обсуждаются потери с крейсера "Москва".