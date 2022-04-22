"Потерь почти нет". Минобороны рф заявило, что на затопленном крейсере Москва погиб один человек
А другие где?
Фото: TOPNews
Министерство обороны россии на официальном уровне объявило о количестве погибших моряков в результате потопления флагмана черноморского флота крейсера "Москва". По данным министерства, погиб один человек, еще 27 пропали без вести.
"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее источники сообщали о том, что в результате ракетного удара по "Москве" спаслись от одиннадцати до полусотни членов экипажа.
Также добавим, что в настоящее время в российских пабликах активно обсуждаются потери с крейсера "Москва".
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