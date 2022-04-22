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Украинский Ан-26 упал в Запорожской области из-за тумана и низкой высоты полета

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Один член экипажа погиб, двое получили ранения разной степени тяжести

Украинский Ан-26 упал в Запорожской области из-за тумана и низкой высоты полета

Запорожская ОВА

Новина українською

Украинский самолет Ан-26, который потерпел катастрофу утром пятницы в Запорожской области, упал из-за тумана и низкой высоты полета. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород.

В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры. Один человек погиб, двое получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Запорожская ОВА

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