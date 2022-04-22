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Зеленский: ЗСУ блестяще выполняют свои задачи. Но на победу должен работать каждый гражданин

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Президент Украины подвел итоги очередных суток полномасштабной войны с россией

Зеленский: ЗСУ блестяще выполняют свои задачи. Но на победу должен работать каждый гражданин

ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение по итогам очередных суток великой войны с россией. Глава государства сделал акцент на актуальной информации о планах россиян на вторую фазу войны:

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задачей сейчас является установление контроля над Югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы в Молдове нарушаются права русскоязычных. Это только подтверждает то, что российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", – сказал Зеленский.

Немного оперативной сводки с фронта:

"Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать атаки российских захватчиков на Востоке и Юге Украины.

Изюмское направление, Донбасс, Приазовье и Мариуполь, Херсонская область — это те места, где решается судьба этой войны и будущего нашего государства.

В Донецкой области, в Луганской области, в Харькове, в окрестных районах оккупанты пытаются реализовать примитивную цель - убить как можно больше и уничтожить все, что видят", - заявил президент.

Зеленский уделил внимание и тылу: работать должен каждый гражданин на своем месте:

"Вооруженные Силы Украины блестяще выполняют свои задачи. Разведка, Национальная гвардия, терроборона, полиция, пограничники. Но на победу тоже должен работать и каждый гражданин — в том, чем занимается, и там, где находится".

Смотрите полное отвращение главы государства.

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В статье: война с Россией
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