Зеленский: Мечта россиян – украсть унитаз и умереть. ВИДЕО
Президент Украины высмеял нарративы о защите русскоязычных
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, какие цели преследуют российские военные в Украине.
"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что вроде бы их задачей сейчас является установление контроля над югом Украины и выход на границу Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих.
Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит.
Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь
Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть.
Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", – заявил Зеленский.
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