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Есть вероятность, что в субботу, 23-го апреля, будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя

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Заявила Ирина Верещук

Есть вероятность, что в субботу, 23-го апреля, будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мариуполь остается заблокированным российскими войсками – в городе остаются как украинские военные, так и гражданские люди. Уже несколько раз власти пытались организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя для спасения людей, но они срывались.

Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заявила, что в субботу, 23-го апреля, этот коридор может наконец-то сработать.

"Обращаюсь к нашим гражданским, ожидающим эвакуации из Мариуполя: есть вероятность, что завтра (23 апреля, - примечание) мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.

Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра "Порт-Сити".

Время сбора – в 10:00.

Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение.

Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены.

Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", - написала Верещук.

Читайте такжеЗеленский заявил о подготовке деблокады Мариуполя военным путем, но нужно оружие

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что существует стратегия по деблокаде Мариуполя военным путем, но для этого нужно оружие.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ірина Верещук

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