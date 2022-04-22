Воины ООС отбили за сутки восемь атак россиян. У врага стало на девять танков меньше

На донецком и луганском направлениях фронт держат воины из Операции объединенных сил. За последние сутки они отразили восемь атак россиян, нанеся оккупантам немалые потери.

Уничтожено:

9 танков,

3 артиллерийские системы,

18 единиц бронированной техники,

одну боевую бронированную машину,

13 единиц автомобильной техники,

один топливозаправщик,

4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Напомним, что ранее суточный отчет по нанесенным россиянам повреждениям предоставила группировка "Восток".