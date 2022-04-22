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Воины ООС отбили за сутки восемь атак россиян. У врага стало на девять танков меньше

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Подбита и другая техника

Воины ООС отбили за сутки восемь атак россиян. У врага стало на девять танков меньше

фото - фейсбук

UA-Футбол
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На донецком и луганском направлениях фронт держат воины из Операции объединенных сил. За последние сутки они отразили восемь атак россиян, нанеся оккупантам немалые потери.

Уничтожено:

  • 9 танков,
  • 3 артиллерийские системы,
  • 18 единиц бронированной техники,
  • одну боевую бронированную машину,
  • 13 единиц автомобильной техники,
  • один топливозаправщик,
  • 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Напомним, что ранее суточный отчет по нанесенным россиянам повреждениям предоставила группировка "Восток".

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В статье: война с Россией
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