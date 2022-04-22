Воины ООС отбили за сутки восемь атак россиян. У врага стало на девять танков меньше
Подбита и другая техника
фото - фейсбук
На донецком и луганском направлениях фронт держат воины из Операции объединенных сил. За последние сутки они отразили восемь атак россиян, нанеся оккупантам немалые потери.
Уничтожено:
- 9 танков,
- 3 артиллерийские системы,
- 18 единиц бронированной техники,
- одну боевую бронированную машину,
- 13 единиц автомобильной техники,
- один топливозаправщик,
- 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Напомним, что ранее суточный отчет по нанесенным россиянам повреждениям предоставила группировка "Восток".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Операція об'єднаних сил
Популярное сейчас
- Шольц готов вооружить Украину уже после войны и не готов вводить эмбарго на российский газ
- В Херсоне запустили российское тв, в Мелитополе начали обучение в гимназии на русском
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- "Шокировано переспросил, не кино ли это". Лужный - о реакции легенды Арсенала на происходящее в Украине
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:36 Украинские Журналист со ссылкой на разведку: Войскам рф велели доставить на территорию страны обломки сбитой украинской авиатехники
- 00:22 Украинские На россии при загадочных обстоятельствах гибнут чиновники и олигархи вместе с семьями. В списке уже пятеро
- 23:59 Украинские Зеленский: К сожалению, россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...