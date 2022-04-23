Малиновский временно вне игры, Ювентус интересуется Нересом. Главные новости за 22 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 22-е апреля.

Вряд ли кто-то ожидал, что в условиях военного времени украинская сборная могла бы проводить домашние матчи на родине. Уже в июне коллектив Петракова начнет свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций, и теперь мы точно знаем, где именно это случится. Сам наставник главной сборной страны подтвердил данную информацию, заявив, что против Армении и Ирландии в Лиге Наций Украина будет играть в Польше. Отдельно стоит отметить, что Александр Васильевич вызвал еще одного футболиста в расположение сборной - Судакова из "Шахтера" .

Увы, но быстро залечить травму одному из лучших игроков украинской сборной не удалось. Официальная пресс-службы "Аталанты" опубликовала заявку на субботний матч Серии А против "Венеции", в которой не было фамилии Малиновский. Украинец получил повреждение в игре против "Вероны", и несмотря на заявления, что серьезной травмы удалось избежать, один матч он точно пропустит. Как минимум, один. Напомним, что "Аталанта" уже не имеет турнирных задач в Серии А, однако Руслана ждут в расположении сборной Украины. Первого июня встреча с Шотландией.

Несколько недель назад авторитетные зарубежные СМИ сообщили, что "Шахтер" согласовал трансфер Манора Соломона в "Фулхэм". Однако торопится не стоит. ТаТоТаке в эту пятницу проинформировало, что на израильтянина есть еще один претендент - испанский "Вильярреал". Источник уверяет, что "Шахтер" получил предложение от обеих команд и в будущем будет делать свой выбор. Сообщалось, что "Фулхэм" заплатит за Соломона семь миллионов евро.

И еще одна трансферная новость, напрямую связанная с "Шахтером". По данным итальянских СМИ, туринский "Ювентус" проявляет интерес к Давиду Нересу. "Горняки" только зимой подписали 24-летнего вингера "Аякса", однако маловероятно, что он дебютирует за украинскую команду официально. Этим и готов воспользоваться "Юве", подписав бразильца летом. Отдельно стоит отметить, что по данным бразильских СМИ, в контракте Нереса не прописана фиксированная сумма отступных , что позволит "Шахтеру" самолично выбрать цену для продажи.

Стали известны команды, которые в этом сезоне сыграют в финале Юношеской Лиги УЕФА. За главный трофей в своей возрастной группе поборются юниорские команды "Зальцбурга" и "Бенфики". Первые в полуфинале соревнований без особых проблем прошли "Атлетико", забив пять безответных голов в их ворота. У португальцев была более сложная схватка и они лишь в серии пенальти сумели одолеть "Ювентус". Основное время завершилось со счетом 2:2. Символично, что "Зальцбург" и "Бенфика" уже играли в финале Юношеской Лиги УЕФА в 2017-м году. Еще более символично, что в этом сезоне в одной группе с "Бенфикой" играли юниоры "Динамо". Дома киевляне победили со счетом 4:0, на выезде минимально уступили.