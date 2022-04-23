Нагорняк: россию надо изолировать, тогда всему миру станет легче

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк высказался против войны, которую российская федерация развязала в Украине:

“ — Сергей Николаевич, где вас застала война?

— В Турции. Смотрел сборы украинских команд. Но при первой же возможности вернулся в Украину. Не мог находиться за пределами Родины, когда путин со своей ордой напал на нашу страну.

— О мании величия россии и подавляющего большинства ее граждан было известно давно. Сейчас у вас присутствует отвращение к этой стране?

— Это еще мягко сказано. Все, что связано с этой страной, я игнорирую, их телевизионная пропаганда, как и армия, идет по трупам мирных жителей Украины. Я верю, что россия в мировом сообществе будет изгоем.

— Они пытаются оспорить решения международных инстанций по поводу исключения их спортсменов из мирового спорта. Смешные?

— Российских спортсменов нужно отправлять за российским кораблем. Есть только единицы тех, кто осмелился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Все остальное — это биомасса. Пусть играют в своем вонючем местном чемпионате. Повторюсь, россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче”, - сказал Нагорняк.