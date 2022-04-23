Пентагон ищет возможности ускорить поставки оружия в Украину
Партнеры не оставят нас один на один с врагом
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Соединенные Штаты Америки ищут возможности ускорения производства запрашиваемого Украиной вооружения.
Речь едет о наращивании дополнительных мощностей для проверенного, эффективного оружия, которое требует минимальной подготовки и может быть быстро экспортировано в Украину. Пентагон разместил данный запрос на сайте SAM.gov, первоначальный срок ответа которого истекает 6 мая.
Министерство запросило информацию об оружии или коммерческих возможностях, связанных с противовоздушной, противотанковой, противопехотной, береговой обороной, контрбатарейной, беспилотными воздушными системами и средствами связи, такие как радио или спутниковый интернет.
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