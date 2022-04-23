россия нашла пути обхода санкций на поставки нефти
Лазейку нужно прикрыть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С момента начала войны россия использует обходные пути для продолжения поставок нефти в страны Европы.
Сырьё загружают на танкеры по адресу "направление неизвестно". Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь на рынке в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь".
С момента вторжения в Украину 11 млн баррелей было загружено по такой схеме, в сравнении с нулём объема до войны.
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Источник:WSJ
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