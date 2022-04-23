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россия нашла пути обхода санкций на поставки нефти

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россия нашла пути обхода санкций на поставки нефти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С момента начала войны россия использует обходные пути для продолжения поставок нефти в страны Европы.

Сырьё загружают на танкеры по адресу "направление неизвестно". Далее российская нефть смешивается с другой, превращаясь на рынке в "латвийскую смесь" и "туркменскую смесь".

С момента вторжения в Украину 11 млн баррелей было загружено по такой схеме, в сравнении с нулём объема до войны.

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В статье: санкции война с Россией
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Источник:
WSJ

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