"Хочется увидеть солнце". Азов показал видео с детьми из подвалов Азовстали
На заводе остаются порядка тысячи гражданских
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полк "Азов" опубликовал видео с посещением детей, которые остаются в подвалах мариупольского завода "Азовсталь". Бойцы принесли детям подарки, после чего некоторые из них сказали на камеру несколько слов. Напомним, что на заводе, который продолжают контролировать украинские силы, остаются около тысячи мирных жителей.
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