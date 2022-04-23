"Хочется увидеть солнце". Азов показал видео с детьми из подвалов Азовстали

Полк "Азов" опубликовал видео с посещением детей, которые остаются в подвалах мариупольского завода "Азовсталь". Бойцы принесли детям подарки, после чего некоторые из них сказали на камеру несколько слов. Напомним, что на заводе, который продолжают контролировать украинские силы, остаются около тысячи мирных жителей.

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