Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях – Генштаб ВСУ

Генштаб Вооруженных Сил Украины подвел итоги российско-украинской войны по состоянию на утро 23 апреля:

“Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность врага наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково.

Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей сил обороны Украины.

На Таврическом и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредотачивают на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник производит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе Скадовска враг развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушную разведку позиций и мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки.

По имеющейся информации, подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

В Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

В Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки и уточнения порядка взаимодействия. Информация сейчас уточняется.

В Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы”, - говорится в сообщении.