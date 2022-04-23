  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пятов: Возможно, нужно продать игроков, которые дорого стоят, чтобы клуб продолжал жить
В тренде

Пятов: Возможно, нужно продать игроков, которые дорого стоят, чтобы клуб продолжал жить

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Горняки ищут разные варианты в ситуации, которая сложилась

Пятов: Возможно, нужно продать игроков, которые дорого стоят, чтобы клуб продолжал жить

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о слухах, что всех легионеров продадут, и клуба не будет.

"Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся и к худшему.

Конечно, есть план А – продолжить во Львове или где-то, где более безопасно. И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно ли это?

Отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше", – сказал Пятов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Люкс ФМ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...