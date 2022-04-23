Пятов: Возможно, нужно продать игроков, которые дорого стоят, чтобы клуб продолжал жить

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о слухах, что всех легионеров продадут, и клуба не будет.

"Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся и к худшему.

Конечно, есть план А – продолжить во Львове или где-то, где более безопасно. И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно ли это?

Отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше", – сказал Пятов.