Пятов: Возможно, нужно продать игроков, которые дорого стоят, чтобы клуб продолжал жить
Горняки ищут разные варианты в ситуации, которая сложилась
Фото: ФК Шахтер
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о слухах, что всех легионеров продадут, и клуба не будет.
"Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся и к худшему.
Конечно, есть план А – продолжить во Львове или где-то, где более безопасно. И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно ли это?
Отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше", – сказал Пятов.
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