Фриланд: Большая двадцатка не может эффективно работать, пока Россия за столом

Группа 20 крупнейших экономик не может эффективно работать, пока Россия остается ее членом. Об этом заявила министр финансов Канады в пятницу после недели протестов на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд каждый раз, когда выступали российские официальные лица.