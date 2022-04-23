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Фриланд: Большая двадцатка не может эффективно работать, пока Россия за столом

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Министр финансов Канады высказалась в поддержку Украины

Фриланд: Большая двадцатка не может эффективно работать, пока Россия за столом

Getty Images

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Группа 20 крупнейших экономик не может эффективно работать, пока Россия остается ее членом. Об этом заявила министр финансов Канады в пятницу после недели протестов на встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку Россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

Разногласия по поводу присутствия России на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд каждый раз, когда выступали российские официальные лица.

"Большая двадцатка не может эффективно работать с Россией за столом. России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем", - сказала Фриланд.

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В статье: Канада война с Россией
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Источник:
Reuters

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