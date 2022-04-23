Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок
После затопления "москвы" другие пути из моря закрыты
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После гибели флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок. Об этом сообщил спикер одесской ОВА Сергей Братчук.
"Враги применяют по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще. Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".
Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - отметил Братчук.
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Источник:Телеграм-канал Братчука
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