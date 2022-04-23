Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок

После гибели флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок. Об этом сообщил спикер одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враги применяют по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще. Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".

Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - отметил Братчук.