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Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок

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Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок

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После гибели флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подводных лодок. Об этом сообщил спикер одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враги применяют по меньшей мере четыре подводные лодки в Черном море для ударов ракетами типа "Калибр" по территории Украины, а после гибели крейсера "Москва" стали использовать субмарины чаще. Речь идет о российских подлодках проекта 877 "Палтус".

Пуск ракет производится с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать", - отметил Братчук.

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В статье: война с Россией крейсер москва
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
23.04.2022 в 11:18
Ну почему все эти ресурсы не потратить на развитие своей страны ? Зачем так бездумно тратить жизни людей ?
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Extrim4ik (Extreme)
23.04.2022 в 11:28
Вот именно...
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