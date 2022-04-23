Верещук: В 12 часов в Мариуполе запланирована эвакуация

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о возможной эвакуации из Мариуполя:

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра “Порт-Сити” (ул. Запорожское шоссе, 2 – прим.). Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию”, - говорится в сообщении Верещук.

Отметим, что предыдущие эвакуации срывались из-за обстрелов российских оккупантов. За эту неделю лишь несколько раз удавалось вывезти мирное население с опасных территорий на Юге и Востоке Украины.