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Верещук: В 12 часов в Мариуполе запланирована эвакуация

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Но забрать смогут не всех

Верещук: В 12 часов в Мариуполе запланирована эвакуация

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объявила о возможной эвакуации из Мариуполя:

"Сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.

Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра “Порт-Сити” (ул. Запорожское шоссе, 2 – прим.).

Если все будет по плану, примерно в 12:00 начнем эвакуацию”, - говорится в сообщении Верещук.

Отметим, что предыдущие эвакуации срывались из-за обстрелов российских оккупантов. За эту неделю лишь несколько раз удавалось вывезти мирное население с опасных территорий на Юге и Востоке Украины.

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В статье: война с Россией
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