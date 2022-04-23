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Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага

Общие новости
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(1 голосов)

Продолжаем уничтожать оккупанта

Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям россии от начала полномасштабной войны. Отмечаем, что за сутки ликвидировано около 400 человек, также уничтожено сразу десять беспилотных летательных аппаратов.

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  • личного состава - около 21 600 человек ликвидировано (+400)
  • танков - 854 ед, (+16)
  • боевых бронированных машин - 2205 ед (+42)
  • артиллерийских систем - 403 ед (+6)
  • РСЗО - 143 ед (+5)
  • средства ПВО - 69 ед
  • самолетов - 177 ед (+1)
  • вертолетов - 154 ед (+1)
  • автомобильной техники - 1543 ед (20)
  • корабли /катеры - 8 ед
  • цистерн с ГСМ - 76 ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 182 (+10)
  • Специальная техника / special equipment - 27.
  • Пусковые установки ОТРК - 4.
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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Степан Срака
23.04.2022 в 12:13
було весело!
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.04.2022 в 11:23
Найбільше гріє душу +400 о.с.
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+3
0
ukrop08
23.04.2022 в 11:34
главное техника. а стадо у них большое. если захотят.
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+4
0

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