Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям россии от начала полномасштабной войны. Отмечаем, что за сутки ликвидировано около 400 человек, также уничтожено сразу десять беспилотных летательных аппаратов.

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