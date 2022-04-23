Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
Продолжаем уничтожать оккупанта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по общим потерям россии от начала полномасштабной войны. Отмечаем, что за сутки ликвидировано около 400 человек, также уничтожено сразу десять беспилотных летательных аппаратов.
- личного состава - около 21 600 человек ликвидировано (+400)
- танков - 854 ед, (+16)
- боевых бронированных машин - 2205 ед (+42)
- артиллерийских систем - 403 ед (+6)
- РСЗО - 143 ед (+5)
- средства ПВО - 69 ед
- самолетов - 177 ед (+1)
- вертолетов - 154 ед (+1)
- автомобильной техники - 1543 ед (20)
- корабли /катеры - 8 ед
- цистерн с ГСМ - 76 ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 182 (+10)
- Специальная техника / special equipment - 27.
- Пусковые установки ОТРК - 4.
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Комментарии (3)
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Степан Срака
23.04.2022 в 12:13
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.04.2022 в 11:23
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ukrop08
23.04.2022 в 11:34
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