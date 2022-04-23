На Львовщине на Пасху снова вернули комендантский час

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что на Львовщине вернули комендантский час, который был отменен в Пасхальную ночь:

“Жители Львовщины! Важное сообщение!

В соответствии с новыми разведанными, а также информацией о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 05:00 24 апреля.

В дальнейшем ежедневно комендантский час продлится с 23:00 до 05:00.

Церковное руководство области солидарно с этим решением. Во всех храмах Львовщины ночные богослужения переносят на утренние часы.

К сожалению, у врага нет такого понятия, как великий религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни большая угроза провокаций”, - говорится в сообщении.