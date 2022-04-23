Защитников Мариуполя можно освободить благодаря обмену пленными – Советник главы ОП

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как можно уволить окруженных защитников Мариуполя:

“На мой взгляд, есть единственный механизм, когда мы будем (делегация на переговорах), будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, плененных, и забираем своих людей.

Они точно не сдадут оружие, понимают, что такое символизм, что такое символизм для рф. Мы предлагаем: давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием, и мы их заберем и вывезем на нашу территорию.

россия думает, что этого никто не понимает, но миру это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-нибудь пропагандистские ролики и затем прокрутить их для своих внутренних нужд. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе не выиграют. Это точно не поможет создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды”, - сказал Подоляк.