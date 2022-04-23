Защитников Мариуполя можно освободить благодаря обмену пленными – Советник главы ОП
Власть на это надеются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, как можно уволить окруженных защитников Мариуполя:
“На мой взгляд, есть единственный механизм, когда мы будем (делегация на переговорах), будет кто-то с российской стороны и тогда мы говорим, что это обмен, например. Мы отдаем какое-то количество людей, плененных, и забираем своих людей.
Они точно не сдадут оружие, понимают, что такое символизм, что такое символизм для рф. Мы предлагаем: давайте приедем, ребята при нас выйдут с оружием, и мы их заберем и вывезем на нашу территорию.
россия думает, что этого никто не понимает, но миру это понятно. Они не просто хотят убить людей, они хотят показательно поставить их на колени, снять какие-нибудь пропагандистские ролики и затем прокрутить их для своих внутренних нужд. Это точно не поможет им выиграть войну, они в принципе не выиграют. Это точно не поможет создать тактические победы и показывать их для внутренней пропаганды”, - сказал Подоляк.
Напомним, что украинские военные почти два месяца защищают Мариуполь в полной блокаде. Сейчас они находятся на заводе "Азовсталь", а вместе с ними и сотни мирных жителей, которые прячутся в тамошних бункерах.
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