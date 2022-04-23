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Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине

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Изюмское направление остается стратегической точкой

Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники выбили из еще трех сел российские войска. Об этом он написал в телеграме.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 людей погибли.

Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.

Есть хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня длились ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!

Впереди Пасхальное воскресенье. У оккупантов нет религиозных праздников, любых принципов и морали", - сообщил Синегубов.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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