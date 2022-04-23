Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники выбили из еще трех сел российские войска. Об этом он написал в телеграме.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 людей погибли.

Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.

Есть хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня длились ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!

Впереди Пасхальное воскресенье. У оккупантов нет религиозных праздников, любых принципов и морали", - сообщил Синегубов.