Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
Изюмское направление остается стратегической точкой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что украинские защитники выбили из еще трех сел российские войска. Об этом он написал в телеграме.
"Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки оккупанты нанесли 56 ударов, как следствие - 19 раненых, 2 людей погибли.
Изюмское направление остается стратегической точкой. Украинские защитники продолжают держать оборонительные рубежи.
Есть хорошие новости с передовой. Наши ВСУ осуществили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня длились ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского направления и закрепились на позициях!
Впереди Пасхальное воскресенье. У оккупантов нет религиозных праздников, любых принципов и морали", - сообщил Синегубов.
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