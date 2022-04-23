  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Луческу: У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет
В тренде

Луческу: У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет

Общие новости
(1 голосов)

Наставник не торопится с прогнозами

Луческу: У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет

Фото: Sportbox

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, когда планирует завершить карьеру футбольного коуча:

"У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет.

Откуда я беру энергию для активной работы? Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к этому, делаю это 60 лет", – добавил он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...