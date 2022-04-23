Луческу: У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет
Наставник не торопится с прогнозами
Фото: Sportbox
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, когда планирует завершить карьеру футбольного коуча:
"У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет.
Откуда я беру энергию для активной работы? Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к этому, делаю это 60 лет", – добавил он.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ro
Популярное сейчас
- Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
- Сборная Украины будет выступать в благотворительных товарищеских матчах в новой форме
- Малиновский временно вне игры, Ювентус интересуется Нересом. Главные новости за 22 апреля
- Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Новости по теме
- 10:37 Украинские Луческу: Позволить Украине принять участие в плей-офф ЧМ может быть очень важным для нации
- 14:35 Украинские "Не стоит их сравнивать с путиным". Луческу - о том, почему не поддержал изоляцию спортсменов из рф
- 12:39 Украинские Луческу: путин - преступник. Происходящее в Украине - это все варварство
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...