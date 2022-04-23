Луческу: У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, когда планирует завершить карьеру футбольного коуча:

"У меня еще два года контракта, я не знаю, что и как будет.

Откуда я беру энергию для активной работы? Это любовь на всю жизнь. Не все любят жизнь так, как должны это делать. Я не потерял энтузиазм и любовь к футболу. Это зависит от того, что вы подразумеваете под жизнью. Я привык к этому, делаю это 60 лет", – добавил он.