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Оккупанты хотят сорвать эвакуацию с Мариуполя. Они планируют вывезти людей в россию

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Как всегда, с помощью лжи

Оккупанты хотят сорвать эвакуацию с Мариуполя. Они планируют вывезти людей в россию

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Глава Мининтеграции Ирина Верещук сообщила, что оккупанты будут пытаться сорвать эвакуцию людей из Мариуполя, которая запланирована на сегодня, 23 апреля:

“Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:

Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в россию.

Итак, прошу быть внимательными т бдительными. Не поддаваться на обман и провокации.

Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орихив)”, - указала Верещук.

Напомним, что сбор для эвакуации на свободную Украину будет проводиться от торгового центра "Порт-Сити", расположенного на улице Запорожское шоссе, 2 в Мариуполе.

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В статье: война с Россией
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