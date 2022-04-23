Оккупанты хотят сорвать эвакуацию с Мариуполя. Они планируют вывезти людей в россию

Глава Мининтеграции Ирина Верещук сообщила, что оккупанты будут пытаться сорвать эвакуцию людей из Мариуполя, которая запланирована на сегодня, 23 апреля :

“Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:

Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в россию.

Итак, прошу быть внимательными т бдительными. Не поддаваться на обман и провокации.

Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орихив)”, - указала Верещук.