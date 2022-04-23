Оккупанты хотят сорвать эвакуацию с Мариуполя. Они планируют вывезти людей в россию
Как всегда, с помощью лжи
Глава Мининтеграции Ирина Верещук сообщила, что оккупанты будут пытаться сорвать
“Обращаюсь к нашим гражданам, которые готовятся к эвакуации сегодня:
Только что получили информацию, что оккупанты могут пытаться параллельно с нами организовать свой коридор для эвакуации в россию.
Итак, прошу быть внимательными т бдительными. Не поддаваться на обман и провокации.
Наш коридор работает исключительно в направлении Запорожья (через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орихив)”, - указала Верещук.
Напомним, что сбор для эвакуации на свободную Украину будет проводиться от торгового центра "Порт-Сити", расположенного на улице Запорожское шоссе, 2 в Мариуполе.
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