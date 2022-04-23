Подоляк: Никакого нового документа от россии в рамках переговоров нет и быть не может

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что никакого нового документа авторства российской федерации в рамках мирных переговоров нет и быть не может.

"Есть один формульный документ – это стамбульское коммюнике, которое было передано украинской стороной российской стороне в Стамбуле.

После этого российская сторона взяла на изучение предложения Украины, именно что касается договора о гарантиях безопасности, чтобы сделать свои встречные предложения или замечания. Вот эти замечания делаются постоянно.

Никакого нового документа, тем более документа авторства российской федерации, нет и быть не может. Есть постоянные встречные замечания, предложения российской стороны, которые рассматриваются в рамках рабочих подгрупп", – сказал Подоляк.