В Латвии будут лишать гражданства за поддержку российского вторжения в Украину

Парламент Латвии во втором чтении поддержал предложенные минюстом поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные или другие преступления против другого демократического государства.

Регулирование необходимо для того, чтобы гражданство Латвии не было сохранено за лицами, осуществлявшими и поддерживающими деятельность, несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства.

Лицо может быть лишено гражданства Латвии, если оно оказало значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим действия (в том числе геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления), подрывающие или угрожающие демократии, территориальной целостности, суверенитета и независимости государств или их конституционного строя.