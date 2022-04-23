Есть данные, что этой ночью готовятся подлости со стороны россиян, - Ким
Николаев продолжают обстреливать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Николаевской обласной военной администрации Виталий Ким сообщил, что прошлой ночью враг продолжил обстреливать Николаев.
"Сегодня ночью опять обстрелы. Ударили по кафе. У меня такое ощущение, что на картах было написано "Бомбардир" - решили, что там, наверное, бомбардировщики были. Жертв нет. Здание заброшенное было", - отметил он.
Кроме того, Ким предупредил, что в Пасхальное воскресенье желательно остаться дома.
"Коммендантский час будет с 19 часов до 5 утра. Пасха - да. Но есть у нас данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь. Поэтому я прошу всех и советую остаться дома сегодня и завтра. По возможности никуда не ходите, потому что это опасно", - сказал Ким.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине на Пасху
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