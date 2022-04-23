Россияне планируют привлечь росгвардию и другие структуры для продолжения наступления на Азовсталь - Разведка

Российские войска завершают перегруппировку войск и готовятся к новому наступлению на Донецком направлении. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона. Его слова приводит ГУР МО в телеграм.

"Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории беларуси у наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего в Донецком операционном районе. По данным Главного управления разведки, как всегда, российское руководство говорит неправду. Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта ["Азовстали"], но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" для того, чтобы уничтожить наше сопротивление", - сообщил Скибицкий.

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Кроме того, по данным украинской разведки в "ДНР" большинство "народных милиционеров" региона погибли в боях под Мариуполем.

Оккупанты в этом направлении привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР", включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантами "Донецкой академии МВД".

На Мариупольском направлении безвозвратные потери составили 1000 человек, в том числе 26 курсантов и более 2800 человек санитарные потери.

По другим направлениям потери боевиков "МВД ДНР" составили около 500 безвозвратных потерь и 2100 человек санитарных потерь.

Из-за нехватки "правоохранителей" в регионе ухудшилась ситуация с поддержкой общественного правопорядка и усложнилась дальнейшая принудительная мобилизация. "Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования относительно начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава.