Франция и Германия продала россии оружия на 230 млн долларов с 2014 года

Москва получила военную технику на сумму 273 миллиона евро, включая бомбы, ракеты, реактивные снаряды и пушки, несмотря на эмбарго на поставки оружия, введенное Брюсселем после аннексии Крыма россией в 2014 году. Это показал анализ ЕС.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия была вынуждена закрыть лазейку в своей блокаде после того, как выяснилось, что по крайней мере 10 государств-членов экспортировали в россию военное оборудование на 350 миллионов евро.

Как известно, в ответ на оккупацию Крыма и сбитие малайзийского боинга в 2014-м году Евросоюз наложил эмбарго на поставки вооружения в россию.