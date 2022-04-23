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Франция и Германия продала россии оружия на 230 млн долларов с 2014 года

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И все это в обход эмбарго

Франция и Германия продала россии оружия на 230 млн долларов с 2014 года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Москва получила военную технику на сумму 273 миллиона евро, включая бомбы, ракеты, реактивные снаряды и пушки, несмотря на эмбарго на поставки оружия, введенное Брюсселем после аннексии Крыма россией в 2014 году. Это показал анализ ЕС.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия была вынуждена закрыть лазейку в своей блокаде после того, как выяснилось, что по крайней мере 10 государств-членов экспортировали в россию военное оборудование на 350 миллионов евро.

Как известно, в ответ на оккупацию Крыма и сбитие малайзийского боинга в 2014-м году Евросоюз наложил эмбарго на поставки вооружения в россию.

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В статье: Германия Франция война с Россией
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Источник:
Express.co.uk

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