Павелко: Суркис сказал, что все игроки Динамо прибудут в расположении сборной, когда потребуется

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о разговоре с владельцем "Динамо" Игорем Суркисом о том, когда игроки столичного клуба должны прибыть в расположение сборной Украины.

"Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.

Она была очень конструктивна, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом", – сказал Павелко.