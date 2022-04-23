Павелко: Суркис сказал, что все игроки Динамо прибудут в расположении сборной, когда потребуется
Функционеры пришли к общему решению
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о разговоре с владельцем "Динамо" Игорем Суркисом о том, когда игроки столичного клуба должны прибыть в расположение сборной Украины.
"Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.
Она была очень конструктивна, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.
Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом", – сказал Павелко.
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