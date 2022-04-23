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Павелко: Суркис сказал, что все игроки Динамо прибудут в расположении сборной, когда потребуется

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Функционеры пришли к общему решению

Павелко: Суркис сказал, что все игроки Динамо прибудут в расположении сборной, когда потребуется

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о разговоре с владельцем "Динамо" Игорем Суркисом о том, когда игроки столичного клуба должны прибыть в расположение сборной Украины.

"Сейчас очень тяжелое время для украинского футбола. И очень важно, что мы быстро нашли все добрые слова поддержки, не было ни секунды сомнений в нашем разговоре.

Она была очень конструктивна, и по всем вопросам по сборной Игорь Суркис сказал, что мы все предоставим и все игроки будут в расположении команды, когда потребуется.

Я уверен, что именно эти времена войны создадут новые возможности для объединения всех, кто имеет возможности и желание развивать футбол после нашей победы над пришедшим в наш дом фашизмом", – сказал Павелко.

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Футбол 1/2/3

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