Арахамия объяснил, почему берут и удерживают российских пленных

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему все еще берут россиян в плен:

“Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.

Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен.

А при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных братья стало намного труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда”, – сказал Арахамия.