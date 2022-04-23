Арахамия объяснил, почему берут и удерживают российских пленных
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Слуга народа
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему все еще берут россиян в плен:
“Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.
Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен.
А при современных боях артиллерии на больших расстояниях – пленных братья стало намного труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда”, – сказал Арахамия.
Отметим, что на этой неделе стороны войны провели два обмена пленными. Последний сейчас состоялся 21 апреля – тогда удалось освободить 19 украинцев из орковского плена.
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