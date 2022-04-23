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Враг нанёс новый удар по Одессе

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Пожар в жилых домах

Враг нанёс новый удар по Одессе

Фото: Суспільне Одеса

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли удар по Одессе. Об этом сообщают местные жители.

В сторону Одессы были выпущены несколько снарядов. Повреждены жилые дома. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

Напомним, что губернатор соседней Николаевской обласной администрации Виталий Ким предупреждал на Пасхальные праздники "готовятся подлости со стороны россиян".

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В статье: война с Россией
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