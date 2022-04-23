Враг нанёс новый удар по Одессе
Пожар в жилых домах
Фото: Суспільне Одеса
Российские войска нанесли удар по Одессе. Об этом сообщают местные жители.
В сторону Одессы были выпущены несколько снарядов. Повреждены жилые дома. Спасатели уже прибыли на место происшествия.
Напомним, что губернатор соседней Николаевской обласной администрации Виталий Ким предупреждал на Пасхальные праздники
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