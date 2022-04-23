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Россияне депортируют мариупольцев во Владивосток

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Повторение практик второй мировой войны

Россияне депортируют мариупольцев во Владивосток

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне вывезли из Мариуполя во Владивосток более 300 человек, в том числе 90 детей Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили по школам и общежитиям. В дальнейшем планируется размещение в разных населенных пунктах Приморского края

Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины - депрессивные регионы России. Весь цинизм состоит в том, что в Приморском крае для похищенных украинских детей будут еще проводить дополнительные занятия в пункте временного пребывания, потому что, как заявляет представитель местной власти, у украинских детей "есть проблемы с русским языком".

Защитили украинцев, дети которых даже плохо понимают русский, путем депортации", - подчеркнул Андрющенко.

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В статье: Мариуполь война с Россией
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