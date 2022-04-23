В Минобороны рф говорят о "ядерных провокациях" со стороны США в Киеве и Харькове

В министерстве оборони россии утверждают, что США готовят провокации с применением химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины. Их цель - обвинение российских военных.

"Этот план уже разработан Штатами и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции. По данным российских военных, наиболее вероятен вариант провокации на химических и биологических объектах Харькова и Киева, не исключена провокация на Запорожской АЭС. Кроме того, Киев серьезно рассматривает вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов в населенном пункте Каменское. Высокая вероятность инсценировки подтверждается фактами поставки в Украину антидотов отравляющих веществ. Провокации планируются в том числе для давления на Индию и Китай с принуждением их к введению санкций против России. В Минобороны сообщили, что 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника была сброшена емкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв, содержимое сейчас анализируют", - говорится в заявлении.

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Кроме того, один из сотрудников российских силовых структур в комментарии государственному российскому изданию "РИА Новости" сообщил, то Британия забросила подо Львов специалистов по диверсиям, партизанской войне и переворотам - примерно 20 человек из состава Особой воздушной службы Британии (Special Air Service, SAS), они будут помогать украинским спецслужбам в организации диверсий во временно подконтрольных россии районах Украины.

Переброшены 2 группы на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины в Броды из британского Херефорда. Состав одной группы - 8-10 человек.

Сотрудники SAS прослыли суперспециалистами по организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политдеятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, а также подготовки терактов. В зонах боевых действий SAS чаще всего работает под прикрытием медработников "Белых касок".