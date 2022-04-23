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Шмыгаль: Партнеры нас не подведут. У нас будет финансирование, чтобы перекрыть бюджетный дефицит

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Премьер-министр провел продуктивные переговоры в США

Шмыгаль: Партнеры нас не подведут. У нас будет финансирование, чтобы перекрыть бюджетный дефицит

gov.ua

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина получила заверения от партнеров о финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита в последующие месяцы

"Твердых гарантий, безусловно, на сегодняшний день мы еще не получили. Но мы понимаем, как двигаться. Мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут и у нас будет финансирование в необходимом размере, чтобы перекрыть бюджетный дефицит.

Уже проведены переговоры с партнерами по финансовой поддержке на следующие четыре месяца, и сейчас идет работа над механизмами такого финансирования", - сказал Шмигаль.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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Источник:
Интерфакс

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