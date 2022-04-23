Шмыгаль: Партнеры нас не подведут. У нас будет финансирование, чтобы перекрыть бюджетный дефицит
Премьер-министр провел продуктивные переговоры в США
gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина получила заверения от партнеров о финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита в последующие месяцы
"Твердых гарантий, безусловно, на сегодняшний день мы еще не получили. Но мы понимаем, как двигаться. Мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут и у нас будет финансирование в необходимом размере, чтобы перекрыть бюджетный дефицит.
Уже проведены переговоры с партнерами по финансовой поддержке на следующие четыре месяца, и сейчас идет работа над механизмами такого финансирования", - сказал Шмигаль.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Интерфакс
Популярное сейчас
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Сборная Украины будет выступать в благотворительных товарищеских матчах в новой форме
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...